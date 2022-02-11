運彩發行條例將修正 券商陳情勿下修2%銷管費

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中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇（右4）11日在民進黨立委張廖萬堅（左4）陪同下召開記者會，針對正在立法院審議的運動彩券發行條例部分條文修正案提出陳情。中央社記者郝雪卿攝 111年2月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）對於運動彩券發行條例部分條文修正案正在立法院審議，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今天召開記者會，籲不要下修2%的銷管費用，否則券商不排除北上抗議。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天由立委張廖萬堅陪同下，在台中市中港通商大樓召開記者會，針對正在立法院審議的運動彩券發行條例部分條文修正案提出陳情，並在場高喊「刪除不合理條款，保障承銷商權益」的訴求。

何昱奇表示，運彩條例第7條後段有但書規定，設下若網路簽注業績達50%時，將下修經銷商2%的銷管費用，但當時是針對發行機構唯一銷售虛擬網路通路，並非全體經銷商共同參與銷售。

由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，何昱奇說，運彩簽注部分轉網路，這是全體經銷商的努力，但實體店面的人事及房租成本並未減少，如果下修券商2%銷管費用，並不合理，影響所有券商生存權益。

何昱奇表示，在大家努力下，已經成就運動發展基金每年至少達到新台幣40億元的目標；去年更是突破46億元的貢獻，他們不是廉價勞工，沒有調整佣金比率，已經是有功沒獎勵了；反而現行條文中存在危害經銷商權益的懲罰，等於做越好佣金越少。

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何昱奇強調，這是不符合社會生存法則的法律，運動彩券發行條例第7條但書規定，應該要刪除，讓經銷商安心立命無後顧之憂，希望朝野理性溝通解決，不要讓辛苦的券商失望透頂，否則將不排除發動大規模抗爭集會抗議。

張廖萬堅則表示，全國1600多家運彩券商都受到疫情影響，雖然網路簽注業績增加，但券商行銷成本並未減少，運彩並不是博弈產業，不能關起門來黑箱作業，第7條後段條文是懲罰條款，對所有承銷商情何以堪，他將建議把運彩條例修正案列為優先法案。（編輯：郭諭儒）1110211