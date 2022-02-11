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台中太原夜市土地易主2月底熄燈 攤商盼給緩衝期

2022/2/11 17:46（2/11 18:59 更新）
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台中市北屯區太原夜市假日總能吸引大批消費者前往，不過由於夜市土地已出售給建商，太原夜市也公告將營業到2月28日為止。（台中市議員曾朝榮服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月11日
台中市北屯區太原夜市假日總能吸引大批消費者前往，不過由於夜市土地已出售給建商，太原夜市也公告將營業到2月28日為止。（台中市議員曾朝榮服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市北屯區太原夜市由於停車便利，假日常吸引逾萬名消費者，因夜市土地已出售給建商，太原夜市公告營業到2月底。夜市管委會今天表示，盼新地主給緩衝期營業到開工前為止。

太原夜市管委會主任李俊昇今天告訴中央社記者指出，由於太原夜市土地已由原地主出售給建商，夜市與原地主的契約到2月28日為止，所以在太原夜市臉書（Facebook）粉絲群公告營業到2月28日為止。

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李俊昇表示，太原夜市營業面積約3000坪，另有停車場1000坪，擁有吃喝玩樂攤位200多攤，每週營業5天，由於停車便利，每到假日總能吸引1到2萬名消費者前來，在台中市還算經營上軌道的夜市。

李俊昇指出，眼看營運不錯的夜市要停業，不少消費者都表示惋惜，但仍將依照契約精神，租約到期後先進行土地點交，再視新地主開發時間，看看有無開發空窗期，在空窗期間給予攤商緩衝期繼續營業，讓攤商有緩衝時間另尋它處營業。（編輯：戴光育）1110211

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