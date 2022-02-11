議員質疑未查驗網域合約 北市：收到收據後辦理

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（中央社記者劉建邦台北11日電）北市議員簡舒培指，北市府未定期查驗「.taipei網域」合約，恐出現資安漏洞。資訊局今天說，廠商在交接中，待收到得標廠商相關費用收據後才會辦理查驗，且過程都有做好把關。

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書Facebook貼文表示，「.taipei網域」委外服務案為3年合約，但從簽約至今，北市府未完成定期查驗廠商合約，恐出現資訊安全漏洞。

資訊局發布新聞資料表示，「.taipei網域」為勞務服務，是委託廠商營運管理，案件於去年9月6日決標，9月間為廠商交接期，依合約，得標廠商提供相關費用收據，才會辦理查驗，查驗目的是確認廠商是否符合付款條件。

資訊局指出，網路中文公司承接先前中華電信服務，針對2家廠商交接等相關內容都有做好資訊安全把關措施，不會有資安漏洞。

資訊局表示，「.taipei網域」僅放置註冊資訊與說明，不涉及申請人資料，若要申請網域名稱，需連結至簽約註冊商網站，先前為中華電信，目前是網路中文公司，2家公司放置註冊資訊的主機都在台灣。

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有網友發現台北市政府「.taipei網域」頁面由中國「阿里雲」託管，資訊局昨天發布新聞稿回應，「.taipei網域」名稱服務跟民眾個資和台北通系統無關。

資訊局指出，「.taipei網域」目前委託網路中文公司營運，合約明訂「廠商執行本案團隊成員不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」，廠商已違反規定，把「.taipei域名型錄網頁」放置境外不合格雲端平台，目前已移除，將依合約議處，並簽訂切結書確保後續履約保障。（編輯：方沛清）1110211