基隆中和國小校舍改建 主體完工8月底前驗收

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市中和國小校園內的「曉月樓」使用已超過40年，市府發包改建，主體工程已大致完工，預計8月底前完成驗收等程序，在新學年提供師生安全且兼具美感和實用的教學環境。

基隆市政府工務處發布新聞稿指出，中和國小民國41年創校至今已邁入第70個寒暑，校園內的曉月樓使用已超過40年，校舍老舊狀況及耐震能力已不符現今使用需求，基隆市長林右昌上任後向中央爭取預算，並於民國107年起交由工務處進行改建。

工務處指出，新校舍工程於民國108年10月決標，109年6月1日開工，工程經費約新台幣5900萬元，全案已進入尾聲，主體工程大致完成，剩餘工程為戶外景觀及溜滑梯等工項，目標3月全數完工，預計8月底前完成驗收和請領使用執照等程序後交給學校使用。

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工務處指出，校舍改建前為3層樓方正建物，新校舍則為地上5層建物，總樓地板面積約1800平方公尺，1樓至4樓共12間教室，5樓則設計挑高近9公尺的室內活動空間，工程也保留和中和國小一起成長的60歲老茄苳，未來將與不同色彩的灌木植栽，營造綠意盎然、生氣蓬勃的美感校園。

新校舍設計更以波浪線條呼應基隆海洋城市特色，雨滴型透光窗結合城市多雨意象，兼容並蓄的建築設計使校舍活潑且富有教育意義，為導入城市意象，外牆也多以非規律性形狀施工，例如波浪造形欄杆等，大幅提升施工難度。（編輯：張銘坤）1110213