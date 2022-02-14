宜縣斥資6千萬元提升龍潭湖遊憩 估112年初完工

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宜蘭縣政府斥資新台幣6000萬元提升龍潭湖風景特定區遊憩品質，將新建內含餐飲空間的管理棟遊客中心，並改善景觀地景與入口廣場，另新增大客車迴轉道等，工程預計2月下旬開工，民國112年初完工。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月14日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭縣政府斥資新台幣6000萬元提升龍潭湖風景特定區遊憩品質，將新建遊客中心、大客車迴轉道等，預計2月下旬開工，宜蘭縣長林姿妙今天表示，盼工程在明年初如期如質完工。

宜蘭縣工商旅遊處發布新聞稿指出，位於礁溪鄉的龍潭湖，曾為「蘭陽12勝」之一，湖區約16公頃，群山環繞的湖光山色，無論晴天、雨天都別具風采，延著環湖步道漫遊，豐富的水鳥生態盡收眼底，緊鄰湖岸的大草原及近年來富具盛名的「大碗公溜滑梯」更是深受大人及小孩的喜愛。

龍潭湖風景特定區現屬宜蘭縣政府管理，設有管理中心與駐園人員，經縣府自民國100年起共分6期工程，逐步興建改善人車分離的湖域步道及旅遊設施後，風景區已大致完善。

美中不足的是除園區入口自明性較缺乏外，市集空間未完整規劃及服務設施老舊等，無法滿足日益增加的遊客需求，縣府向交通部觀光局爭取前瞻計畫，獲觀光局補助3780萬元，加上縣府自籌款，共投入6000萬經費改善。

「龍潭湖風景特定區－旅遊服務站及景觀改善工程」將新建內含餐飲空間的管理棟遊客中心，並改善景觀地景與入口廣場，另新增大客車迴轉道等。

林姿妙今天視察表示，工程預定於2月下旬開工，期盼能如期如質在明年初完工。（編輯：戴光育）1110214