宜蘭龍潭湖與中山休閒農業區 打造新服務中心

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宜蘭縣政府14日表示，為提升觀光服務品質，經向中央爭取經費後，將在礁溪鄉龍潭湖風景特定區（圖）與冬山鄉的中山休閒農業區打造新服務中心。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年2月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣政府今天表示，近年遊客增多，為提升觀光服務品質，近日將在礁溪鄉龍潭湖風景特定區與冬山鄉中山休閒農業區打造新的服務中心，分別預計在明年初與今年底完工。

縣府發布新聞稿表示，龍潭湖距宜蘭市中心僅6公里，湖區面積約16公頃，群山環繞，若延著環湖步道漫遊，豐富的自然生態盡收眼底，附近的「大碗公溜滑梯」深受遊客喜愛。

縣府工商旅遊處遊憩規劃科長鐘明達告訴中央社記者，龍潭湖風景特定區現屬縣府管理，設有管理中心與駐園人員。縣府自民國100年起，分期逐步興建改善人車分離的湖域步道及旅遊設施等，現已大致完善，但園區既有的旅遊服務中心老舊、入口主題性較缺乏、市集空間未完整規劃等，無法滿足近年日益增加的遊客需求。

他說，經縣府向中央爭取經費後，2月下旬將啟動旅遊服務中心新建及景觀改善工程，預定明年初完工，希望可提供更優質的遊憩服務品質。

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宜蘭縣政府農業處表示，位於冬山鄉的中山休閒農業區自民國90年成立後，朝國際有機養生村目標推動，但當地缺乏固定遊客服務中心。經地方奔走與縣府協助後，向財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處協調，終於取得當地中山福德廟旁一處國有土地使用權，近日將規劃興建面積近48坪的遊客服務中心，預定今年底完工。

農業處指出，新的遊客服務中心地理位置位於進入仁山植物園區及新寮瀑布等風景區重要關口，加上周邊停車空間規劃，可提供完整優質服務。（編輯：方沛清）1110214