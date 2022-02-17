北市個案確診足跡至新竹縣 超商短暫購物已清消

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新竹縣政府17日發布新聞稿表示，台北市確診案19882，為50多歲女性，曾於2月12日至新竹縣全家便利超商竹北新溪店停留約5分鐘，縣府已進行環境消毒。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）中央今天公布台北市確診案19882，為50多歲女性，曾於2月12日至新竹縣全家便利超商竹北新溪店停留約5分鐘，新竹縣政府已進行環境消毒。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案19882，為50多歲女性，打過2劑BNT疫苗，於2月15日發病，症狀為喉嚨痛、噁心、發燒、全身倦怠，隔日採檢確診。她曾於發病日前3天，為2月12日下午1時57分至下午2時2分至全家便利超商竹北新溪店，停留約5分鐘，有戴口罩。

新竹縣衛生局獲報立即疫調，同步通知環保局及商家進行環境消毒，初步匡列2人自我健康監測並安排公費PCR採檢。

衛生局呼籲，若民眾曾出入相關場所請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報新竹縣防疫專線，不得搭乘大眾運輸。（編輯：李錫璋）1110217