北市府代售掛名神明土地 福德爺名下1.5億元決標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市地政局近期代為標售地籍清理土地，其中多筆土地登記名義人為神明，標售案今天開標，僅北投區「福德爺」2筆土地決標，其中1筆決標金額高達新台幣1.5億餘元。

台北市政府地政局今天舉辦「代為標售110年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地」直播開標作業；地政局資料顯示，登記名義人為神明，包含有「福德爺」、「玉皇上帝」等多筆土地標售案。

地政局表示，今天共辦理28件代標售土地案，10件因權利關係人申請，暫緩標售，另18件開標；其中因無人投標而流標有16件，僅2件決標。

地政局指出，2件決標案登記名義人皆為「福德爺」位於北投區桃源段土地，面積各為569平方公尺、161平方公尺，並以1億5000萬餘元、4210萬元決標，土地使用分區為第三種住宅區。

地政局表示，決標價金將存入國庫專戶，土地權利人只要檢附證明文件，申請後將依決標金額扣除應納稅費後餘額，當為提供給權利人價金，10年內都能申請。

地政局解釋，這次代為標售案多筆土地，登記名義人為神明，是因土地在日治時期就登記，長久以來，產權不清，加上未領寺廟或法人登記證，不可當成登記主體。

地政局指出，透過地籍清理條例，清理權屬不明土地，且針對未能補辦寺廟或法人登記證，自民國100年已分批代為標售，盼透過標案，活化土地。

地政局表示，此次標案流標土地，6個月內會辦理第2次標售案，若仍流標，土地將依法收歸國有。（編輯：陳仁華）1110217