高雄擴大篩檢科技公司、中油 逾4千人皆陰性

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高雄市長陳其邁（中）19日宣布，高雄本日無新增COVID-19確診個案，同時也公布高雄市疫苗涵蓋率，第1劑81.66%、第2劑74.60%、第3劑則達到34.14%，劑次涵蓋率達190.39%。中央社記者曾以寧攝 111年2月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高市府表示，今天無新增COVID-19確診個案，並針對有員工確診的科技公司、中油大林廠擴大篩檢共逾4000人，都無確診；北上參加餐會確診者相關接觸者採檢，也沒有陽性個案。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄市今天無新增確診個案。

陳其邁說，針對昨天有員工確診的科技公司，除密切接觸者、同工作區同事，擴大採檢整棟大樓共1338人，無人確診；中油則從15日以來採檢3552人，也沒有人確診；市府並持續在鳳山設篩檢站，14日以來共採9414人，沒有陽性個案。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，已針對北上參加餐會染疫的案19931、19952、19953進行疫調，採檢1657名接觸者，也都沒有進一步發現。

衛生局並表示，今、明2天上午9時到中午12時、下午1時到5時、晚上6時到9時，在鳳山青年公園籃球場設社區篩檢站，供與確診者足跡重疊、或有呼吸道症狀者前往採檢。

衛生局也公布高雄市疫苗涵蓋率，第1劑81.66%、第2劑74.60%、第3劑則達到34.14%，劑次涵蓋率達190.39%。

衛生局表示，為盡快提高疫苗接種率以提升集體免疫力，市府已發放通知單通知65歲以上（原住民55歲以上）長輩接種疫苗；明天並在大林蒲活動中心設疫苗接種站，居住小港區大林蒲地區（包含龍鳳、鳳鳴、鳳森、鳳興、鳳源等里）的75歲以上長者，接種疫苗就可獲得500元禮券，現場將讓長輩優先接種。（編輯：謝雅竹）1110219