蘇花改中仁、仁水隧道 26日恢復區間測速

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花蓮縣警察局交通隊19日指出，蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道（圖）速限50公里，26日起將恢復區間測速科技執法，提醒用路人留意行車安全。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）通車2年，將於26日上午8時恢復區間測速，花蓮縣警局今天指出，中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，超速至少新台幣1200元起。

花蓮縣警察局交通隊長黃增樟今天接受媒體聯訪指出，中仁、仁水隧道雙向皆設有區間測速設備，原訂去年初啟用，碰上資安問題，至今仍未啟用，這次恢復執法，將是轄內蘇花改通車以來首次執行。

花蓮縣警察局今天發布新聞稿指出，區間測速設備通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，符合資訊安全需求，委由（TAF）認證第三方資安實驗室檢定，18日通過資安檢測作業，並經過花蓮縣政府核定恢復執法。

花蓮縣警察局交通隊指出，中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，超速處1200元以上罰鍰；違規行駛避車道、路肩可處900元以上至1800元以下罰鍰；另外禁止車種駛入隧道可處900元以上至1800元以下罰鍰。

花蓮縣警察局指出，台9丁線（舊蘇花）59.5K至64K和平段區間測速設備1月29日恢復執法，速限40公里，啟用至今已取締超速違規429件。

花蓮縣警局指出，科技執法設備以科技設備佐以影像分析違規態樣，客觀公正執法，能有效維護道路順暢及通行安全，降低交通事故。（編輯：張芷瑄）1110219