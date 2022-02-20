中市推虛擬電子站牌 掃描QR Code看公車動態

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市政府規劃在公車招呼站設置虛擬電子站牌，只要透過手機掃描二維條碼QR Code，就能連結公車動態資訊，市府交通局今天表示，已在台灣大道等主要幹線完成設置。

為改善候車環境，交通局在新聞稿中指出，規劃於全市所有公車招呼站點設置虛擬電子站牌，張貼專屬各站點的二維條碼QR Code，透過手機掃描可立即連結此站點各路線公車動態資訊。

交通局長葉昭甫表示，台中市目前共有7000處公車招呼站點，設置智慧型站牌的點位僅有1100處，因受道路設施與環境限制，大多數公車招呼站無法設置智慧型站牌。

葉昭甫指出，交通局針對台中市公車站牌進行虛擬電子站牌開發，依各站行經路線製作專屬二維條碼，民眾透過手機掃描QR Code即可獲得此站點各路線公車動態資訊，掌握公車即時到站時間。

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葉昭甫說，台中公車站點虛擬電子站牌配合近期實施的幹線公車，將優先張貼於6大幹線公車路廊，目前已完成台灣大道、北屯、中清及崇德等路廊張貼虛擬電子站牌，民眾僅需透過手機掃描QR Code即可獲得公車即時動態資訊。

葉昭甫並指出，透過手機掃描QR Code可另連結站牌報修功能，遇有站牌損壞、倒塌、或遭塗鴉、路線圖破損等情形，可透過系統進行回報，交通局將立即派員修復，維持整體候車環境品質及強化智慧公車服務。（編輯：謝雅竹）1110220