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宜蘭浮洲橋旁新建抽水機房 估7月完工

2022/2/21 15:03
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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）宜蘭縣員山鄉溪洲路每逢颱風或豪大雨，時常因周邊溪洲排水高潮造成路面淹水，宜蘭縣政府將在浮洲橋旁興建抽水機機房，以確保人民生命財產安全，工程預計於7月完工。

宜蘭縣政府水利資源處今天發布新聞稿表示，溪洲路旁溪洲排水與蘭陽溪匯流處，每逢颱風或豪大雨時，因蘭陽溪水位高漲，造成溪洲排水匯流口回堵導致附近地區淹水。

水利署第1河川局於民國107年完成蘭陽溪員山堤防加高1.2公尺及防汛道路加高1.6公尺，並於匯流處建置溪洲排水閘門及增設移動式抽水機操作平台以緩解淹水問題。

不過，因移動式抽水機布設耗時，且道路積淹水時也造成布設困難，進而影響抽水時機及操作人員安全等問題，地方多次向縣府反映能設置機房，並常時布設移動式抽水機，以改善相關問題。

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水利資源處指出，雖蘭陽溪和溪洲排水分別為水利署第1河川局及農田水利署宜蘭管理處管轄，為維護縣民權益，縣府決定投入經費辦理「浮洲橋新建移動式抽水機機房工程」。

工程目前正辦理設計中，經費約新台幣530萬元，預定4月開工並在7月完工，由於移動式抽水機非永久性設施且抽水量有限，縣府將持續向中央爭取補助建置抽水站經費，縣長林姿妙今天前往工程預定地視察，要求水利資源處盡快完工，以確保人民生命財產安全。（編輯：陳仁華）1110221

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