高雄零確診 市府設疫苗接種站籲踴躍施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）零確診，高雄市長陳其邁呼籲市民盡速施打第3劑疫苗，才能保護自己及家人。市府明天起至28日將在楠梓、鼓山、鳳山開設疫苗接種站。

陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會表示，高雄市今天COVID-19零確診，市府持續監測社區情況，包括在呼吸道門診每天有約1000人快篩，另對有員工染疫的某科技公司18日至22日PCR採檢2106人，也均未出現確診個案。

中油大林煉油廠有員工染疫，市府分為紅、黃等區匡列隔離，陳其邁說，針對黃區自主健康管理者已經篩檢4次，預計第11天會再採檢第5次，確保社區安全。

陳其邁也提醒民眾，天寒仍要維持適當通風，讓空氣保持流通，尤其家中有居隔者，避免密閉空間增加傳染機率。同時盡速施打第3劑疫苗，才能保護家人。

目前全台75歲以上長輩打第3劑約5成，高雄約52%；全台65歲到74歲打第3劑疫苗約6成，高雄約65%，陳其邁呼籲家中有長輩者，長輩和家人都應盡速施打。

23日起至28日，市府將分別在楠梓區的楠梓加工出口區莊敬堂、鼓山區的棧玖庫旅客服務中心及鳳山區大東文化藝術中心設疫苗接種站。

陳其邁說，在維持社區風險控制下，適度管制措施有必要，口罩一定要戴好，前幾天台北KTV或高雄紅茶店沒戴口罩就有接觸傳染風險，如雙方都有戴口罩、保持社交距離等，做好公共衛生措施，就能降低社區傳播風險。（編輯：郭諭儒）1110222