鄒族發展林下經濟共生農產品 受消費者青睞

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嘉義林管處表示，配合林務局政策，民國108年起輔導阿里山鄒族農民從事「林下經濟」，讓森林資源可以永續經營利用，其中在中海拔生產天然的蜂蜜、花粉等產品備受消費者青睞，供不應求，目前計畫擴大生產。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）林務局輔導鄒族發展林下經濟，去年建立「林下良品」品牌，生產天然蜂蜜、花粉、段木香菇、木耳，獲得不錯成效；嘉義林管處說，產品備受消費者青睞，供不應求。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，嘉義林管處配合林務局政策，108年輔導阿里山鄒族農民從事「林下經濟」，讓森林資源可以永續經營利用，共生「蜂產品、段木香菇、木耳、金線連、台灣山茶」等林下栽植農產品。

嘉義林管處作業課長康素菁告訴中央社記者，其中在中海拔生產天然的蜂蜜、花粉，以傳統段木培養的香菇、木耳等產品備受消費者青睞，供不應求，目前計畫擴大生產，在誠品、新東陽等通路販售。

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康素菁表示，為了林下經濟生產的農產品項，林務局去年還設立「林下良品」品牌識別系統，以作為森林共生優質林下經濟產品的專屬標誌，有貼上標誌的產品，都是友善環境、不使用化肥的。

康素菁表示，繼生產蜂蜜、花粉等農產品，鄒族農民也熱衷金線連的栽植，去年12月栽作8000株金線連，今年1月再追加2萬5000株；目前參與林下經濟的鄒族農民已有30多人，預期阿里山地林下經濟生產將愈趨穩定。（編輯：黃世雅）1110222