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淘汰2.8萬輛二行程老舊機車 屏縣府擴大補助

2022/2/22 17:40（2/22 18:11 更新）
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屏東縣環保局22日表示，縣府今年提供各種加碼補助方案，鎖定全縣2.8萬輛二行程老舊機車進行淘汰，盼加速改善移動空氣污染源，也將新購電動機車納入加碼補助對象。（屏東縣環保局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月22日
屏東縣環保局22日表示，縣府今年提供各種加碼補助方案，鎖定全縣2.8萬輛二行程老舊機車進行淘汰，盼加速改善移動空氣污染源，也將新購電動機車納入加碼補助對象。（屏東縣環保局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月22日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣目前有2.8萬輛二行程老舊機車，政府為加速改善空氣品質，辦理淘汰老舊機車及換購、新購電動機車補助，今年擴大各種加碼方案。

屏東縣環保局空氣污染防制科長陳宏仁向中央社記者表示，目前鎖定全縣2.8萬二行程老舊機車進行淘汰，以加速改善移動空氣污染源，將新購電動機車納入加碼補助對象。

環保局指出，縣府今年提供各種加碼補助方案，連同環保署及經濟部提供的補助方案，一般民眾汰換民國96年6月30日以前的1至4期機車，購買電動機車，最高享有新台幣1萬6300元補助金，偏鄉、離島或是弱勢民眾補助金達2萬5300元。

民國92年12月31日前的二行程機車部分，環保局表示，如果純淘汰，最高可獲補助3800元，如果再購買電動機車，可獲1萬6300元補助；偏鄉、離島或是弱勢民眾純淘汰補助4300元，購買電動機車可獲補助2萬5300元。

屏東縣民沒有汰換老舊機車，只購買電動機車，可獲3000元補助金，加上工業局7000元補助，將可獲得共1萬元的補助。

環保局表示，截至上個月底，屏東縣使用電動機車數達1萬7667輛，為非六都全國第1，進而使懸浮微粒濃度改善為全國西部縣市中排名第2，僅次新北市。（編輯：陳仁華）1110222

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