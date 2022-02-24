連日陰雨國姓草莓損失慘重 農民盼老天幫忙

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南投縣國姓鄉公所24日表示，鄉內草莓產區主要集中省道台14線中潭公路福龜村路段兩側，2、3月是盛產期，不過今年2月少見連續多天降雨，使草莓遭受嚴重水傷，鄉公所依農業天然災害救助辦法啟動災損查報及向上通報。（業者提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣國姓鄉許多未高架種植的草莓園因近日連續降雨受嚴重農損，草莓農今天無奈地說，只能快請人摘除壞果，否則恐交互影響，農民靠天吃飯，需要老天爺幫忙及消費者的體諒。

連日降雨，南投縣草莓主要產區國姓鄉許多果農損失慘重，國姓鄉公所農經課今天派員踏勘農損狀況，快樂庭草莓園業主張淑美向媒體說，她種草莓20多年，很少遇到草莓第2期果連續降雨如此多天，陰雨近1週，草莓受嚴重水傷，表皮幾乎破損，未熟果實也出現裂果。

「老天要這麼安排，我們也沒辦法」，張淑美說，第2期果約2月到3月中旬收成，第3期果初期也受這波降雨影響，若之後日光曝曬、高溫還會出現疫病，甚至影響第4期、第5期產量，以她的草莓園約2、3分地來說，損失7、8成，心血幾乎泡湯，所幸有鄉公所積極協助。

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國姓鄉公所表示，鄉內草莓產區主要集中省道台14線中潭公路福龜村路段兩側，種植面積約7、8公頃，產季12月中旬到隔年4月，2月、3月是盛產期，不過今年2月少見連續多天降雨，使草莓遭受嚴重水傷，鄉公所依農業天然災害救助辦法啟動災損查報及向上通報。

南投縣政府農業處長陳瑞慶接受中央社記者訪問說，除積極聯繫各鄉鎮市公所了解農作物災損，今天也派員到國姓鄉勘查草莓園現況，依相關辦法辦理後續作業；3、4月將上市的枇杷若果園管理良好應可避免災損，至於荔枝、龍眼逢萌芽期，相對去年同時期缺雨水，這波降雨對果樹有正面助益。（編輯：黃世雅）1110224