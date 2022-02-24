更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹市首座公設民營兒童早療中心啟用

2022/2/24 16:58（2/24 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市兒童發展早期療育中心24日揭牌，市長林智堅（立者左4）出席表示，中心為慢飛兒量身打造，不僅全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全，還設置舒緩區及隔離室，可保護情緒不佳或有感染風險的孩童。中央社記者郭宣彣攝 111年2月24日
新竹市兒童發展早期療育中心24日揭牌，市長林智堅（立者左4）出席表示，中心為慢飛兒量身打造，不僅全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全，還設置舒緩區及隔離室，可保護情緒不佳或有感染風險的孩童。中央社記者郭宣彣攝 111年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市兒童發展早期療育中心今天揭牌。市長林智堅表示，為照顧慢飛兒，中心將提供學齡前兒童日間生活照顧，目前服務總人數為65名，可擴大至85名。

林智堅今天透過新聞稿表示，早期療育中心為慢飛兒量身打造，不僅全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全，還設有舒緩區及隔離室，保護情緒不佳或有感染風險的孩童；此外，設計也融入草地、海洋等元素，打造半戶外療癒花園，增加孩童接觸大自然機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會處長張柔表示，新竹市早療中心為桃竹苗首座公設民營早療中心，市府團隊除提供早療家庭協助，如早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也提升早療服務，盼帶給早療兒童和家庭實質幫助。

社會處指出，將提供學齡前兒童日間生活照顧，也會由專業師資團隊，依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課等多元主題，訓練兒童生活自理能力。（編輯：方沛清）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族