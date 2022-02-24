新竹市首座公設民營兒童早療中心啟用

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新竹市兒童發展早期療育中心24日揭牌，市長林智堅（立者左4）出席表示，中心為慢飛兒量身打造，不僅全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全，還設置舒緩區及隔離室，可保護情緒不佳或有感染風險的孩童。中央社記者郭宣彣攝 111年2月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市兒童發展早期療育中心今天揭牌。市長林智堅表示，為照顧慢飛兒，中心將提供學齡前兒童日間生活照顧，目前服務總人數為65名，可擴大至85名。

林智堅今天透過新聞稿表示，早期療育中心為慢飛兒量身打造，不僅全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全，還設有舒緩區及隔離室，保護情緒不佳或有感染風險的孩童；此外，設計也融入草地、海洋等元素，打造半戶外療癒花園，增加孩童接觸大自然機會。

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社會處長張柔表示，新竹市早療中心為桃竹苗首座公設民營早療中心，市府團隊除提供早療家庭協助，如早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也提升早療服務，盼帶給早療兒童和家庭實質幫助。

社會處指出，將提供學齡前兒童日間生活照顧，也會由專業師資團隊，依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課等多元主題，訓練兒童生活自理能力。（編輯：方沛清）1110224