道路出現上千坑洞恐影響安全 北市府：加速修復

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議員李明賢指出，全市路面受雨勢不斷出現多處坑洞，影響行車安全，而成功橋面膠條也外露。北市新工處今天說，統計發現坑洞共1038件，已加速辦理修復並派員清除膠條。

國民黨籍北市議員李明賢透過媒體群組發布訊息指出，接獲多起民眾陳情，農曆春節過後，北市道路陸續出現坑洞，像是道路及巷弄路面有嚴重破損坑洞，影響安全，有些坑洞寬度達半公尺。

他說，春節過後，北市陰雨不斷，依新工處統計，2月期間發現坑洞共1038件，馬路確實出現多起坑洞狀況，而成功橋面膠條也外露，若機車快速經過，可能影響安全，要求新工處趁天氣轉好，盡快修補坑洞。

台北市政府新建工程處養護隊長李家龍接受媒體電話訪問表示，2月期間雨勢較大，道路難免出現坑洞，統計2月7日至23日，全市共1038件道路修補報案，已進行預防性處理，而民眾陳情道路出現坑洞有151件，此外，將派員清除成功橋面膠條。

新工處發布新聞資料回應，春節期間至今連續多日降雨，造成道路瀝青混凝土分離，導致出現多起坑洞，已要求廠商進行臨時修補，今天會通知廠商加速辦理永久性銑鋪修復，避免市區道路出現坑洞，影響市民安全。

新工處指出，至於道路銑鋪永久修復作業，將趁天候許可時，進行全面施工。

新工處表示，至於成功橋面膠條露出，因膠條不是屬於結構性損壞，已先臨時性修補及緊急安全維護，並通知廠商限期1週內改善缺失。（編輯：李亨山）1110224