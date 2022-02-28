彰化228紀念碑揭碑 盼社會理解民主自由可貴

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彰化縣政府28日在縣立圖書館前廣場舉行228和平紀念日追思活動，為彰化縣228紀念碑揭碑，228紀念碑採平面貼地的方式設置，以知名畫家張堂庫畫作「希望」作為紀念碑中心意象。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年2月28日

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣政府今天在縣立圖書館前廣場舉行228和平紀念日追思活動，並為228紀念碑揭碑，紀念碑以畫家張堂庫畫作「希望」為中心意象，期社會能理解228事件，更理解民主自由可貴。

彰化縣長王惠美、台灣228事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽等人出席彰化縣228和平紀念日追思活動，也為彰化縣228紀念碑揭碑，王惠美等人在紀念碑前獻上百合，祈願和平。

紀念碑採平面貼地方式設置，並以張堂庫畫作「希望」作為紀念碑中心意象，自由、包容、希望等多元概念作為設計理念，象徵每人發表言論都需受尊重跟聆聽，期望社會各界了解、認識及理解228事件，更加理解民主、自由可貴。

林才壽接受媒體聯訪表示，全台各地都有228受害者，去年他遇見王惠美時，當面陳情盼設228紀念碑，沒想到，縣府今年就設立228紀念碑，讓他感到欣慰。

王惠美指出，縣府尋找了幾個地點，並多次與其他機關單位開會協調，後來確定紀念碑要設在縣立圖書館前廣場，也希望藉由設立紀念碑，讓社會各界進一步了解、認識及理解228事件。（編輯：郭諭儒）1110228