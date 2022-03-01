防疫發禮金 花蓮光復鄉民每人千元

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣光復鄉公所今天指出，受疫情影響，為減輕鄉民負擔，將於3月底發放防疫禮金新台幣1000元，補貼鄉民購置防疫用品與生活所需。預計鄉民共1萬2200人受惠。

光復鄉公所今天發布新聞稿指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為減輕鄉民衝擊，鄉公所提案發送防疫禮金，經鄉民代表會通過，預計3月22日起分4天發送。

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光復鄉公所指出，禮金發放對象為110年6月30日（含）前設籍光復鄉的鄉民，且於發放當日仍在籍者，發放每人1000元，預計22、24、29及31日在各村指定地點發放；若無法與指定日期領取，5月31日前可至各村辦公處領取。

光復鄉公所指出，禮金費用由公所自籌，連同行政費用總經費約1270萬元，預計鄉內共1萬2200人受惠，希望禮金補貼鄉民購置防疫物品，共同度過疫情難關。連同光復鄉在內，花蓮縣13鄉鎮市已有秀林鄉、豐濱鄉等3鄉發放防疫禮金。（編輯：孫承武）1110301