新北瑞芳不再是全區山坡地 劃出61.2公頃

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府農業局今天表示，經過4年現勘及審查，日前獲行政院核定，原全區都是山坡地的瑞芳區，瑞芳火車站周圍等共61.2公頃土地劃出山坡地範圍，預期可加速區域發展。

農業局發布新聞稿指出，新北市瑞芳區行政轄區面積為7073公頃，台灣省政府民國69年劃定公告為全區山坡地範圍。新北市於106年推動瑞芳區山坡地範圍檢討，經4年來規劃、現勘到審查等程序，終於在111年1月獲行政院核定瑞芳區山坡地檢討共劃出61.2公頃。

農業局表示，共核定劃出山坡地的土地，主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、大寮派出所及瑞芳火車站周圍並包括瑞芳區第二產業園區等平坦土地。

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農業局科長吳俊德向中央社記者表示，新北市有87%為山坡地範圍，全區都是山坡地的行政區包括瑞芳、雙溪、平溪、石碇、坪林及烏來等區，為增進土地合理利用，持續辦理山坡地範圍檢討，先前於109年核定汐止劃出16公頃，瑞芳如今也劃出61.2公頃。

他表示，山坡地也有平坦土地，原本就可供民眾設廠及興建房舍等使用，只是劃出山坡地後，土地開發不再受水土保持相關法規限制，除免除水土保持計畫申請程序，也可免繳納「山坡地開發利用回饋金」，有效降低土地開發成本，預期可推動當地區域發展，大幅提升廠商投資意願。（編輯：李錫璋）1110301