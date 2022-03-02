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桃市府牆點亮烏克蘭國旗色燈 鄭文燦：願和平到來

2022/3/2 22:26（3/2 22:46 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭引起國際關注。桃園市政府2日晚間在市府大樓外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，為和平祈願。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月2日
俄羅斯入侵烏克蘭引起國際關注。桃園市政府2日晚間在市府大樓外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，為和平祈願。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月2日
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（中央社記者葉臻桃園2日電）俄羅斯入侵烏克蘭引起國際關注。桃園市政府今天晚間將市府外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，桃園市長鄭文燦表示，祈禱戰事盡快落幕，祈願烏克蘭的和平早日到來。

鄭文燦晚間在臉書發文表示，烏克蘭的人民為了保衛自己的國土，挺身捍衛自由，表現出無比的沉著與勇氣，讓全世界都為之動容，桃園市政府大樓點亮藍、黃燈光，聲援烏克蘭，祈願世界和平。

鄭文燦也說，祈禱戰事盡快落幕，讓烏克蘭人民可以保有自己的國家、自由與民主，「我相信，人民捍衛自由的決心，終將戰勝獨裁侵略的野心」。

桃園市政府表示，市府外牆的聲援烏克蘭點燈將持續至3月6日，從下午5時30分亮燈至晚間11時，歡迎民眾前往觀賞。（編輯：黃世雅）1110302

桃園市政府2日晚間在市府外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，聲援烏克蘭。市府表示，點燈將持續至6日，每天下午5時30分亮燈至晚間11時。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月2日
桃園市政府2日晚間在市府外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，聲援烏克蘭。市府表示，點燈將持續至6日，每天下午5時30分亮燈至晚間11時。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月2日
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