全阿美族語環境 花蓮第一所部落教保中心啟用

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花蓮縣政府積極配合教育部推動社區及部落互助式教保服務中心，經中央經費補助，耗時4年的籌備，在豐濱鄉港口部落港口國小設立花蓮縣第一所部落互助式教保服務中心，1日舉行揭牌儀式。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣府推動社區及部落互助式教保服務中心，自2018年起陸續盤點、調查各部落需求並媒合設立空間，經過4年努力，第一所部落互助式教保服務中心於豐濱鄉港口國小啟用。

花蓮縣政府教育處發布新聞資料表示，多年來積極配合教育部推動社區及部落互助式教保服務中心，經中央經費挹注，耗時4年籌備，終於在豐濱鄉港口部落港口國小設立花蓮縣第一所部落互助式教保服務中心，1日舉行揭牌儀式。

負責計畫執行的台灣TAMORAK文教協會指出，目前有11名2至6歲幼兒，在3位幼教老師的照顧引領下，採沉浸式全阿美族語的混齡教學。

教育處代理處長翁書敏表示，為落實在地組織運用在地人力及公共空間，就近照顧部落幼兒的設立初衷，協調港口國小提供2間教室空間，用以設置部落互助式教保服務中心，並向中央爭取新台幣900多萬元經費進行空間環境改善，經TAMORAK文教協會申請提報營運計畫，於2021年12月取得設立許可。

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翁書敏指出，教保服務中心採用全阿美族語教育，以阿美族文化為基礎，融入母語及傳統文化，讓孩子們隨著節氣時令，以沉浸式方式跟著部落耆老學習。

教育是傳承部落文化的重要管道，孩子的學習過程需要教保服務中心、家庭及社區三方共同合作，讓母語、原住民傳統文化及生活知識的學習向下扎根，期許教保服務中心能真正發揮部落照顧精神，讓孩子們在部落中，以最貼近自身文化的方式成長茁壯。（編輯：陳仁華）1110303