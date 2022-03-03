南投市中山公園遊具檢驗合格 近日開放使用

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南投縣政府3日表示，南投市中山公園共融式遊具已完成驗收、遊具檢驗合格，但報告尚待簽證，建設處長李正再與南投市公所溝通協調，市公所原則同意近日開放使用，也請縣民愛惜公物。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）有關南投市中山公園共融式遊具開放，南投縣政府今天表示，已依約完成驗收及遊具檢驗合格，但合格報告尚待簽證，經與管理單位南投市公所溝通，市公所原則同意近日開放使用。

南投市中山公園遊具完工後遲未開放，引起居民議論。對此，南投縣政府建設處今天發布新聞稿表示，中山公園改善工程包括多功能溜滑梯等共融式遊具，於去年8月完工驗收，今年1月移交南投市公所管理，因衛生福利部修正兒童遊戲場設施安全管理規範，要求遊具需通過第三方檢驗，導致驗證單位案件大排長龍。

建設處表示，中山公園兒童遊樂設施認證去年12月16日安排第1次檢驗，今年1月26日辦理複檢，其中公園遊具設施如溜滑梯出入口處階梯扶手立桿因設計間距不符標準等問題，都已完成改善修正。

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建設處指出，因遊戲場鋪面檢驗須符合「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」，先前因連日下雨，考量儀器和地墊受雨影響準確度，導致無法於春節前完成，昨天通過第2次複檢後，解除黃色警示帶。

建設處表示，有關中山公園共融式遊具開放，已依約完成驗收及遊具檢驗合格，但合格報告尚須經檢驗單位簽證，因此，建設處長李正偉今天再與南投市公所溝通協調，市公所原則同意近日開放使用，也請縣民愛惜公物。（編輯：黃世雅）1110303