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北市博愛路派出所入新厝 服務逾1甲子換新風貌

2022/3/3 19:37（3/4 10:31 更新）
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台北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所位於博愛路的舊址使用迄今逾64年，因建物老舊且現有空間不敷使用，將位於武昌街的市刑大舊駐地進行整修，成為博愛路派出所新駐地，3日完成喬遷並揭牌。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月3日
台北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所位於博愛路的舊址使用迄今逾64年，因建物老舊且現有空間不敷使用，將位於武昌街的市刑大舊駐地進行整修，成為博愛路派出所新駐地，3日完成喬遷並揭牌。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月3日
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市警察局中正第一分局博愛路派出所位於博愛路的舊址使用逾64年，因建物老舊且現有空間不敷使用，便將位於武昌街的市刑大舊駐地活化、整修，今天舉行喬遷、揭牌典禮。

中正一分局今天發布新聞稿表示，轄下博愛路派出所自今年2月19日起搬遷至武昌街1段69號的新址，今天舉行揭牌典禮，宣布正式喬遷新址為民服務，持續守護轄區治安和交通。

博愛路派出所早年座落於城中區沅陵街上，中正一分局說，後來因應城中地區經濟日益繁榮發達，沅陵街舊址已不敷使用，市警局於民國47年起向台灣銀行租借其博愛路119號的台銀用地，供博愛路派出所使用迄今已64年餘。

中正一分局指出，經考量博愛路處所構造日漸老舊，且現有空間不敷使用，適逢位於轄內武昌街的市警局刑警大隊已搬遷至大同區新建大樓，基於空間活化效益，便將市刑大舊駐地的B1至3樓空間進行整修，並轉作為博愛路派出所的新駐地，優化所內員警們的辦公環境。

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博愛路派出所搬遷工程自109年4月起籌備，中正一分局表示，新址整體工程於110年12月16日驗收合格竣工，今年1、2月完成消防安全設備竣工查驗，同時取得室內裝修合格證明，期間還歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，經各方努力下終於順利完成喬遷。

市警局長楊源明致詞時表示，博愛路派出所搬新家後，期許持續努力為轄區服務，除強化各項防制犯罪的警察勤務作為外，同時也做好各項社區警政工作，讓民眾安居樂業。（編輯：張銘坤）1110303

台北市警察局中正第一分局博愛路派出所喬遷新址揭牌典禮3日舉行，北市警局長楊源明（前中）出席與會，期勉同仁們持續努力為轄區服務。（台北市中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月3日
台北市警察局中正第一分局博愛路派出所喬遷新址揭牌典禮3日舉行，北市警局長楊源明（前中）出席與會，期勉同仁們持續努力為轄區服務。（台北市中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月3日
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