台灣國際蘭展宣傳用俄羅斯圖像 南市府要求撤換

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民眾黨台南市議員參選人江明宗指出，位於台南車站出口處的2022台灣國際蘭展宣傳攤位，背板用的是近期入侵烏克蘭引發戰火的俄羅斯當地聖瓦西里大教堂圖像，恐引發議論。台南市農業局4日表示，將通知台灣蘭協撤除更換。（江明宗提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將對俄羅斯經濟制裁。台灣民眾黨發現台南車站前台灣國際蘭展宣傳攤位背板用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。台南市農業局今天表示，將通知台灣蘭協撤換。

台灣國際蘭展與東京蘭展、世界蘭展並列為全球3大蘭展，2022台灣國際蘭展預定3月26日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區開展，將於4月5日閉幕。

台灣民眾黨台南市議員參選人江明宗今天發出新聞稿指出，置放於台南車站出口的台灣國際蘭展宣傳攤位，背板使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，他要求身為指導單位的台南市政府，應要求主辦單位立刻更換。

江明宗表示，俄羅斯入侵烏克蘭，總統府發聲譴責，外交部宣布參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，台南市長黃偉哲也宣布捐出1個月所得力挺烏克蘭，但台灣國際蘭展卻使用俄羅斯意象，一定會引發議論。

對此，台南市政府農業局長李建裕告訴中央社記者，將立刻通知主辦台灣國際蘭展的台灣蘭花產銷發展協會，盡速撤除更換。（編輯：戴光育）1110304