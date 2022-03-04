鱷魚出沒埔里茭白筍田 與農民「和諧」相處好幾天

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南投縣埔里鎮一處茭白筍田傳出有鱷魚出沒，體型不大，疑為眼鏡凱門鱷，雖已發現多日，不過目前未有意外發生。南投縣府表示，將會同民間專業單位，4日晚間前往移除。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）埔里鎮茭白筍田有2隻鱷魚出沒，體型不大，約60公分，疑為寵物眼鏡凱門鱷，雖出沒田裡至少3、4天，但與農民「和諧」相處，消息今天傳開，縣府會同民間專業單位晚間前往移除。

南投縣埔里鎮茭白筍田發現鱷魚出沒，一名網友在地方社群發文說「我媽說茭白筍田有鱷魚」，這則發文引起網友熱烈討論，有人覺得看照片像假的，還有人開玩笑地說是「吃太胖的壁虎」，不過南投縣政府農業處證實有「鱷魚出沒」，洽請民間單位今晚協助捕捉。

發現鱷魚的農民接受媒體訪問表示，3、4天前就發現田裡有鱷魚出沒，由於長相都差不多，他辨別不出到底有1隻還是2隻，一開始雖然很害怕，但對著鱷魚喊「快離開」，鱷魚像聽懂人話或怕人，竟然真的慢慢游走，不過茭白筍田出現鱷魚消息傳開，吸引村民關心。

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農民表示，起初看到鱷魚嚇一跳，但說話「請鱷魚離開」，想不到鱷魚「尾巴搖一搖」就游走，接著繼續採收茭白筍，鱷魚就在旁邊，但「牠沒有對我怎麼樣」，這幾天有時看到出沒，有時則無，由於鱷魚尚未威脅人身安全，因此想等之後田水漏完再請動保單位處置。

南投縣政府農業處長陳瑞慶接受媒體聯訪說，初步得知鱷魚出沒埔里鎮向善里某處茭白筍田，體長約60公分，考量正值茭白筍產季，需與地主協調處置方式，加上抓鱷魚較具專業性，縣府缺專業人員，因此，洽請民間單位給予協助，雖未確認鱷魚來源，仍呼籲民眾勿隨意棄養寵物、勿前往圍觀捕捉鱷魚作業。（編輯：謝雅竹）1110304