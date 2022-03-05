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聲援烏克蘭 火鍋業者開幕將祝賀花籃轉為捐款

2022/3/5 12:15（3/5 14:46 更新）
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台中市有鴛鴦鍋業者為響應聲援烏克蘭，告知合作廠商、親朋好友，將開幕式的祝賀花藍轉為捐款，業者再自行加碼湊齊新台幣10萬元善款，全數捐入外交部賑濟專戶。中央社記者趙麗妍攝 111年3月5日
台中市有鴛鴦鍋業者為響應聲援烏克蘭，告知合作廠商、親朋好友，將開幕式的祝賀花藍轉為捐款，業者再自行加碼湊齊新台幣10萬元善款，全數捐入外交部賑濟專戶。中央社記者趙麗妍攝 111年3月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）俄烏戰爭未停，台灣民眾送暖。台中市有鴛鴦鍋業者為響應聲援烏克蘭，告知合作夥伴、親友將開幕的祝賀花籃轉為捐款，再加碼湊齊新台幣10萬，捐入外交部賑濟專戶。

俄烏戰爭爆發，戰事綿延迄今，烏克蘭人民因戰亂流離失所，台人紛紛發起聲援烏克蘭活動。從彰化員林崛起的「燒瓶子」火鍋店以個人鴛鴦鍋為特色，店內10種湯頭搭配各式肉品，可創造百種點餐組合，插旗台中市北屯區東光軍功商圈今天開幕。

火鍋業者發言人李思慧表示，為聲援在戰亂下的烏克蘭人民，告知合作廠商、親朋好友，將開幕式的祝賀花藍轉為捐款，業者再自行加碼湊齊新台幣10萬元善款，將全數捐入外交部賑濟專戶，表達追求和平。

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日前國內蛋荒，民眾搶買雞蛋，開幕活動中，只要打卡就送雞蛋，業者更邀請「十方啟能中心」的慢飛天使載歌載舞，還捐出10萬元支持公益。

另外，為力挺烏克蘭，台中市清水區大秀國小孩童今天發起義賣，義賣學生畫作及善心人士捐助的高麗菜，希望能夠為烏克蘭的民眾盡一份心力，義賣所得將透過台灣女婿烏克蘭畫家伊凡將愛心款項送到烏克蘭，非常感謝大家的愛心。（編輯：卞金峰）1110305

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