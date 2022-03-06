台積電進駐中油高煉廠 第3區土污整治進度超前10%

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高雄市政府工務局6日發布新聞稿指出，中油高雄煉油廠需要整治的污染場址面積約169.5公頃，採分區整治，目前第1階段進行第3區整治，土壤堆置區的污染土以帆布或防塵布覆蓋，降低揚塵及異味飄散。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）台積電將進駐中油高雄煉油廠舊址，高市府加快進行土污整治；市府工務局表示，第3區整體污染整治進度達69.5%，較預定進度超前約10%。整治至今，也未對周圍空品及交通造成太大影響。

中油高雄煉油廠104年底關廠，未來將成為楠梓產業園區，台積電是主要進駐廠商之一。不過廠址有土污問題，市府去年與中油簽約，代為處理土污整治工作。

工務局今天發布新聞稿指出，中油高煉廠需要整治的污染場址面積約169.5公頃，共分為6區，採分區整治。目前第1階段進行第3區整治，主要採熱脫附及生物復育等工法，並要求廠商務必依照核定的整治計畫，落實2次污染防制。

工務局表示，第3區的污染土已經在1月28日全數移至暫置區，正進行去污作業，整體進度達69.5%，較預定進度超前約10%。各家廠商開挖作業期間，每天都進行揮發性有機化合物、懸浮微粒等濃度檢測。

另外，土壤堆置區的污染土，各家廠商也以帆布或防塵布覆蓋，降低揚塵及異味飄散，並適度灑水或進行助凝劑噴灑，環保局則不定期派員抽查空氣品質，在推動整治作業時，也兼顧二次污染防治。

如經評估污染土方需進行離場作業，廠商離場前須將環保署許可的清除機構、離場處置計畫書等，送市府環保局審查同意，並填寫事業廢棄物遞送聯單，在清運車輛上裝設GPS系統，才可進行污染土壤離場作業。

工務局表示，清運過程中，各家廠商還須避開交通尖峰時段進行離場、指派義交於重要路口指揮交通，並確認車斗緊密附蓋，防止污染土飛散、溢漏，並加強路面清洗。監督單位也要確認離場車次及數量，嚴格控管污染土壤去向。

工務局強調，整治作業進行至今，並未對廠區周圍空氣品質及交通量造成太大的影響。另環保局在廠址外圍設3座監測站、9處微型感測器、1座光化測站及1部空品監測車，相關監測數據均公開在環保局網站，落實全民監督。（編輯：謝雅竹）1110306