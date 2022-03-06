台南新市甘藷裂果嚴重 初判達災損救助標準

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台南市農業局接獲新市區農民陳情，指稱栽種的甘藷（地瓜）疑因天然災害造成裂果嚴重，產量大減，6日會勘後認定損害程度達災損救助標準。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府農業局接獲新市區農友反映，指稱栽種的甘藷（地瓜）疑因天然災害造成裂果嚴重，產量大減，今天邀集相關單位會勘後認定損害程度達災損救助標準，將爭取現金救助。

台南市農業局發布新聞稿指出，今天邀集行政院農委會農業試驗所嘉義分所、農糧署南區分署及新市區公所等單位組成勘查小組，前往通報受災甘藷園勘查，發現甘藷裂果情形嚴重，損害程度達20%以上。

新市區長譚乃澄表示，新市的甘藷栽種面積約300公頃，昨天接獲農民陳情指稱災損嚴重，於是立即通報農業局安排勘查。

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農試所嘉義分所研究員賴永昌在現場觀察後表示，研判可能因天候不穩定，短期內經歷低溫、連續下雨、又出大太陽，甘藷吸收太多水分，天氣暖和後就可能出現裂果。

台南市農業局指出，今天會勘結果，新市區全區甘藷受損害面積已達救助標準，將由新市區公所儘速依天然災害救助標準提報，以便辦理後續救助業務，依據天然災害救助標準，甘藷每公頃救助金為新台幣2萬4000元。（編輯：張雅淨）1110306