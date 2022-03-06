旗津人潮不如疫情前 陳其邁：振興方案下週公布

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄旗津1月爆發疫情，商圈生意大受打擊，當地商圈指假日人潮僅有先前4到5成。高雄市長陳其邁今天說，旗津現在非常安全，市府預計從春假至暑假整體規劃振興，下週公布。

今天在高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議上有媒體提問，旗津地區商機受疫情重創，市府是否會再提出振興方案。陳其邁表示，下週二市政會議就會說明，預計配合4月春假及後續暑假進行整體規劃，一方面讓旗津振興觀光，二方面也彌補旗津居民。

陳其邁說，旗津居民在疫情期間大力配合篩檢，全力守住高雄，市府也持續做旗津社區監測，都沒有確診個案，「旗津非常安全，經過幾次篩檢，風險可說是微乎其微。」

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏接受中央社記者電訪表示，最近商圈人潮還是沒有恢復，加上3月本來就是淡季，除了228連假第二天人潮較多，這週平日都沒什麼人，週末人潮也只有先前的4到5成。

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針對市府的振興規劃，陳昱宏說，希望不只是針對本來就會有人潮的連假和暑假推活動，而是能在平日就增加民眾到旗津來的誘因。例如推出渡輪免費搭，或是與靠近旗津的鹽埕、苓雅等區旅宿業者合作，在旅宿發放「旗津券」，吸引原本沒有安排到旗津玩的民眾遊旗津。

高雄旗津1月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中228連假期間走訪旗津，力挺商家。監察院長陳菊今天上午也在立委賴瑞隆、市議員簡煥宗等人陪同下到旗津天后宮拜拜、吃小吃，以行動挺旗津。（編輯：謝雅竹）1110306