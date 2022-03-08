宜蘭喜互惠設快打站送餐盒 長者可領500元禮券

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣政府衛生局與喜互惠生鮮超市合作，明天起到13日在6間分店設疫苗快打站，每場次前200名可獲餐盒；此外，65歲以上長者10日起到4月10日接種疫苗可獲新台幣500元禮券。

衛生局發布新聞稿表示，喜互惠頭城店、和平店、文化店、羅東店、順安店及蘇澳店加開社區接種站，將提供精美餐盒給每場次前200名施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗民眾，宜蘭慈濟及五結慈濟接種站也將持續提供民眾舒適的疫苗施打空間。

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這次施打疫苗種類為莫德納（Moderna）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）及高端疫苗，符合資格民眾須帶全民健康保險卡（施打第2、3劑者請帶疫苗接種黃卡），免預約、隨到隨打，請民眾踴躍接種疫苗。

此外，衛生局說，31日前18歲以上到64歲接種第1、2劑者發放200元商品禮券；46年次（含）以上出生65歲以上長者10日起到4月10日，接種第1、2劑及追加劑疫苗，提供500元禮券。（編輯：李明宗）1110308