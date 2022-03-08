竹縣改建動物保護教育園區 解流浪動物收容問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣長楊文科（中）8日前往視察新竹縣動物保護教育園區改建情形表示，未來新園區，將能讓流浪動物所居住與室內活動空間，從每隻1.5平方公尺增加為3.3平方公尺，而原本的鐵籠飼養方式也升等為水泥套房，還有戶外運動放風的場所。中央社記者郭宣彣攝 111年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣流浪動物收容空間不足，縣長楊文科今天表示，縣府去年進行新竹縣動物保護教育園區改建，除能解決收容問題，也助動物保護相關生命教育推廣，預計9月完工。

新竹縣長楊文科今天前往視察新竹縣動物保護教育園區改建情形表示，未來新園區，將能讓流浪動物所居住與室內活動空間，從每隻1.5平方公尺增加為3.3平方公尺，而原本的鐵籠飼養方式也升等為水泥套房，還有戶外運動放風的場所。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇進行簡報指出，園區建物規畫有2棟，也設有手術室、病房、冷凍櫃等功能設施，整體園區共可收容200隻狗、40隻貓。

彭正宇說，園區也特別設計隔音設施，犬舍隔間使用鋼筋混凝土，牆面用多孔隙的隔音板，外牆並加上金屬隔柵，加上附近的綠色植栽，將環境的聲音衝擊降到最低，園區工程預計今年9月完工。（編輯：李錫璋）1110308