花蓮加開9場莫德納快打站 東大門夜市等處隨到隨打

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花蓮縣衛生局9日表示，10日起到13日一連4天將到多個鄉鎮市開設莫德納疫苗施打站，年滿18歲民眾只要攜帶應備文件就可前往施打第1到3劑疫苗，隨到隨打，盼提升花蓮疫苗覆蓋率。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月9日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮縣衛生局今天表示，10日起連續4天加開9場次莫德納疫苗快打站，分別在東大門夜市、家樂福、瑞穗青蓮寺等人潮多的場所開打，打完疫苗可領取新台幣500元以下衛教品。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，10日到13日將到多個鄉鎮市設莫德納疫苗施打站，年滿18歲的民眾攜帶健保卡、小黃卡可到快打站接種第一、二、三劑疫苗，隨到隨打。

疫苗施打時間地點，分別為10日在瑞穗鄉的瑞美青蓮寺（上午8時至10時）、鳳林鎮衛生所（上午10時至11時）、豐濱鄉的衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院（下午2時30分至4時）；11日在玉里鎮的玉里網球場（晚間6時至8時）、花蓮市遠東百貨（下午2時至晚間8時）及新城鄉的家樂福（下午5時30分至晚間8時）。

12日在富里鄉的羅山露營區（上午9時至11時）、花蓮市東大門福町夜市（下午5時至晚間9時）；13日在吉安鄉的好客廣場（下午2時至6時）。

指揮中心宣布，10日起65歲以上長者施打疫苗可獲得500元衛教品，55歲以上原住民也領得到；18歲到64歲的一般民眾則是第一、二劑領200元、追加劑100元衛教品。

根據疾管署網站統計到3月7日截止，花蓮疫苗覆蓋率，第一、二、追加劑分別為78.8%、72.1%、38.8%。（編輯：謝雅竹）1110309