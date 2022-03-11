屏東萬巒發展觀光 培訓導覽員推在地小旅行

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東萬巒鄉公所發展觀光，推出百果農事體驗及桐花小旅行等計畫，培訓當地民眾成為合格導覽員，3月起將會有40輛次的遊覽車陸續抵達，展開萬巒深度探索旅遊。

萬巒鄉長林國順向中央社記者表示，鄉公所從民國108年開始培訓觀光導覽員，期望能針對萬巒的「人、文、地、產、景」，配合「食、宿、遊、購、行」，提高萬巒能見度，使全台灣的遊客都可深度認識萬巒，打破僅只於豬腳刻板印象。

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林國順說，培訓課程包含客家聚落的歷史、在地小農、餐廳介紹、車導訓練、戶外實務演練，為期3週，共計40堂課結束後，還須經過現場抽題口試的考驗及車導的實地檢驗，才能成功取得合格證書，報名的67名中，共有32名通過測試。

培訓課程的結業，合格導覽員即將面對實戰經驗檢視，林國順指出，今年度規劃了「萬果風情節」一系列活動，有百果農村農事體驗及桐花小旅行等2個小旅行計畫，3月起將陸續有40輛次的遊覽車抵達萬巒，藉由豐富的活動內涵，帶領民眾深入認識萬巒。（編輯：張芷瑄）1110311