全國競技疊杯錦標賽 特教生勇於嘗試開一扇窗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市育人國小重度弱視生陳采稼自國小2年級開始接觸競技疊杯，12日代表嘉義市北上參與111年全國競技疊杯錦標賽，雖有先天視力障礙仍不喊苦，希望與一般生參賽，證明特教生也能靠後天努力奪得好成績。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北12日電）重度弱視的小學生陳采稼僅存微弱光亮視覺，她今天與患有「先天性頸椎融合症」罕見疾病的陳懷恩，參加全國競技疊杯錦標賽，與一般學生同台競賽，展現高超的技藝，令人動容。

111年全國競技疊杯錦標賽今天在新北市新莊區恆毅中學開幕，教育部次長林騰蛟、前新北市長朱立倫、新北市府教育局副局長劉明超等與會致詞，並鼓勵校園、社區與銀髮族，推動這項結合記憶、兼顧手、眼、腦協調的運動。

嘉義市府教育處長林立生今天帶領育人國小校長楊家豪、育人國小特教老師伍瑞瑜、嘉義市代表隊選手北上參賽，包括陳采稼、陳懷恩等特教生與一般生一視同仁，沒有因身體限制受到禮遇。

林立生接受中央社記者訪問表示，嘉義市推動適應體育融合運動，為特教生搭建展現自我的舞台，讓老師帶著學生身體力行，讓一般學生與特教生在疊杯、足球、籃球運動，體會互助合作與團結協力的精神。

楊家豪說，患有「先天性頸椎融合症」罕見疾病的陳懷恩，雖個子長不高又害怕碰撞，但天性樂觀、開朗勇於嘗試，努力為自己找到一扇窗；在許多老師指導下，不但競技疊杯運動獲得亮眼成績，還將疊杯經歷，以繪畫和文字出版3本書，藉此鼓勵其他的孩子。

重度視障的育人國小4年級學生陳采稼，接受聯訪時表示，國小2年級開始接觸競技疊杯，雖受先天視力障礙仍不喊苦，希望與一般生參賽，證明特教生也能靠後天努力奪得好成績。

伍瑞瑜表示，競技疊杯運動不必更改規則就可作為適應體育推展重點項目，且對特教生較容易入手，不僅能訓練平衡力、記憶力、手眼協調，且有助於增加自信、品格正向發展，同儕間互助與協力。

競技疊杯是使用特殊設計的塑膠杯，選手要先把每組杯子疊成金字塔狀，再將杯子全數回歸原狀，競賽挑戰的對象是時間。

新北市體育總會競技疊杯委員會表示，本屆最高齡參賽者來自伊甸基金會坪林水柳腳公共托老中心的94歲林有德，這群長輩們都是從今年1月開始，每星期練習2小時。

錦標賽將於13日決賽，共15個縣市，約500名選手參賽。（編輯：張銘坤）1110312

111年全國競技疊杯錦標賽12日在新北市新莊區恆毅中學開幕，本屆最高齡參賽者為來自坪林水柳腳公共托老中心的94歲長者林有德（前右）。（主辦單位提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月12日

111年全國競技疊杯錦標賽12日起一連兩天在新北市新莊區舉行，罹患罕病「先天性頸椎融合症」的嘉義市育人國小學生陳懷恩代表嘉市北上參賽，首日獲佳績。（校方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月12日