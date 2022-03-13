竹苗跨市縣自行車道串連 4月啟用飽覽水岸風光

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新竹市長林智堅（左2）13日指出，竹市17公里海岸自行車道已聯結新竹縣頭前溪南岸自行車道，此次再攜手苗栗縣政府向教育部體育署爭取補助，打通竹苗自行車道，預計4月中旬啟用，騎士將可一路暢行竹竹苗等3縣市。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市長林智堅今天指出，竹苗自行車道串連工程將於4月中旬啟用，騎士不用再繞行西濱快速道路與汽機車爭道，將從竹縣頭前溪、竹市17公里到苗栗單車一路通、飽覽水岸風光。

新竹市政府提供新聞稿表示，林智堅日前視察將完工的竹苗自行車道，由17公里自行車道南港終點站南延1.2公里至苗栗竹南綠光海風自行車道，車道寬約2.3公尺，新設800公尺、修繕既有400公尺，鋪面採透水瀝青，並增設3處休憩廣場及改善照明設備。

新聞稿中，林智堅指出，17公里海岸自行車道已聯結新竹縣頭前溪南岸自行車道，此次再攜手苗栗縣政府向教育部體育署爭取補助，打通竹苗自行車道，預計4月中旬啟用，騎士將可一路暢行竹竹苗等3縣市，總計68.5公里。

林智堅表示，新竹市是被水岸環繞的城市，過去缺乏整體規劃，也沒有應有建設，市民近水但不親水，上任後透過設計力導入公共建設，打造由新竹左岸、漁人碼頭、微笑水岸，更獲得「全球卓越建設獎」等肯定。

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林智堅指出，17公里海岸線是新竹市重要觀光景點，他上任後於沿線打造許多知名景點，例如賞蟹步道、港南運河公園、南港終點站，去年就吸引逾82萬人次造訪。

新竹市政府城市行銷處長林正光表示，此次竹苗自行車道銜接計畫降低設計量體，保持原有林間特色，尤其能在防風林區間，享受日光綠蔭交錯的自然風貌，也提供民眾遊憩或相關活動更完善的自行車道系統。（編輯：戴光育）1110313