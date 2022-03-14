台東拚疫苗接種覆蓋率 加開假日、夜間場次

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東縣拚COVID-19疫苗接種覆蓋率，縣府衛生局今天表示，15日起連續2週加開假日、夜間接種場次，不限接種劑別，呼籲民眾踴躍施打，加速提升保護力落實各項防疫措施。

台東縣政府發布訊息，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖有持續趨緩，但基於鄰國經驗，未接種疫苗染疫後發生重症和死亡比例較高，因此為提高接種覆蓋率，除平日固定接種時刻表外，特別規劃3月15日至20日於各鄉鎮市加開夜間和假日接種診次，不限接種劑別，呼籲民眾踴躍施打疫苗。

縣長饒慶鈴表示，目前各鄉鎮疫苗接種人潮明顯減少，除配合中央65歲（原民55歲）以上長者發放價值500元（含）以下的衛教品、基礎劑接種發放200元（含）以下衛教品，也要求各鄉鎮規劃假日接種場次，衛生所陸續安排下鄉巡迴社區村落接種場次及協助民眾預約接種疫苗，希望藉此提升台東縣疫苗接種覆蓋率，呼籲民眾為保護自己及家人盡快完成疫苗接種。

衛生局指出，經中央分析我國Omicron病例，10天內可檢出陽性比率達99%，1%可能進入社區，對社區造成威脅，且基於鄰近國家經驗，未接種COVID-19疫苗染疫後發生重症和死亡的比例較高，呼籲民眾應盡快完成追加劑接種，以提升個人及群體免疫力。

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民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後再接種。

另12歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：陳仁華）1110314