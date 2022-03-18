花兒處處開湧人潮 嘉縣山上、山下都交管

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嘉義大林鎮三疊溪陳井寮段堤防及新港鄉朴子溪溪北段堤防黃花風鈴木盛開，嘉義縣警察局民雄分局因應賞花人潮，機動進行交通疏導。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義阿里山花季、瑞里紫藤花季進入開花高峰期，山下黃花風鈴木也遍地開花，賞花人潮、車潮多，警方不只在山上實施交管，山下三疊溪陳井寮段與朴子溪溪北段堤防，近日也機動交通疏導。

嘉義縣警察局民雄分局轄區「大林鎮三疊溪陳井寮段堤防」及「新港鄉朴子溪溪北段堤防」黃花風鈴木盛開成為賞花焦點，民雄分局因應賞花人潮，機動交通疏導。

民雄分局長黃維章告訴中央社記者，警方明天早上就會在陳井寮段與溪北段堤防為大家服務，直到花期結束，讓鄉親們能以愉快的心情前來賞花，無交通安全顧慮。

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另外，位於山區的阿里山花季、瑞里紫藤花季進入開花高峰期，將持續至4月10日。嘉義林管處說，阿里山國家森林遊樂區櫻王染井吉野櫻已滿開，預計明、後天將吸引大批人潮入園。

嘉義縣警局交通隊指出，花季時假日上午6時至11時，台18線（阿里山公路）66k湖底至88.2k路段交管，禁行小型車，請此時開車上山賞花的民眾，到台18線61k樂野服務區停車轉乘接駁車至森林遊樂區。（編輯：張芷瑄）1110318

嘉義縣溪流堤防邊種植黃花風鈴木，近期盛開，吸引不少攝影愛好者前往取鏡拍照。（歐陽漳提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月18日