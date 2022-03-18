花蓮鯉魚潭船艇業者簽合作意向書 維護水域安全

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為維護遊客遊憩安全，花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭各船艇業者18日與縱管處、航港局東部航務中心等單位簽署互助意向書，將借助航政及消防單位專業訓練，提升業者第一線緊急應變處理能力，訓練內容包含水上救生演練等，降低旅遊意外。（縱管處提供）中央社記者張祈傳真 111年3月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮壽豐鄉鯉魚潭發展多項水域活動，為提升安全性，各船艇業者今天與縱管處、航港局東部航務中心等單位簽署互助意向書，將共同協助船難救援、防範船污擴散等處理，維護水域安全。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵指出，鯉魚潭風景區近年持續推展賞螢生態、水域遊憩等活動，花蓮縣政府每年寒暑假推出紅面鴨、龍舟競賽、國際菁英鐵人等多項活動賽事。

郭振陵指出，為維護遊客遊憩安全，縱管處、東航中心、鯉魚潭商圈發展協會、花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊與在地各船艇業者簽署合作意向書，借助航政及消防單位專業訓練，提升業者第一線緊急應變處理能力，降低旅遊意外。

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郭振陵說，訓練內容包含消防人員實際教學CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外去顫器），載客小船船外機著火後救援處理、船外機滲油至潭面時，如何應用攔油索及吸油棉等進行後續處理等水上救生演練。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，郭振陵說，國內旅遊人數增多，縱管處已全面加強景點防疫措施，除要求水域業者落實實聯制、量體溫、勤洗手，加強救生衣、浮具及小船等設備消毒。（編輯：黃世雅）1110318