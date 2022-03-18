民進黨台東年底基層選舉4月底提名 力拚逾3席議員

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）民進黨台東縣黨部今天公告年底基層選舉領表和登記時間，預計4月底完成提名名單。台東縣黨部主委劉櫂豪表示，力拚3席以上縣議員。

民進黨台東縣黨部今天發布新聞稿表示，年底九合一大選在即，各縣市黨部的初選程序也如火如荼展開，民進黨台東縣黨部黨內提名公告將於3月21日公布，包括鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長一起開放領表登記；領表日期訂於4月6日至12日、預定4月底完成提名名單。

台東縣黨部主委劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，4月6日開放有效黨員至縣黨部領表、登記；領表費為新台幣100元、鄉鎮市長及縣議員登記費為5萬元、保證金10萬元；鄉鎮市民代表登記費為1萬元、保證金3萬元，村里長除保證金3萬元外，為鼓勵各方有志同志參選，不予收取登記費，以求黨內同志齊心協力打出好成績。

劉櫂豪表示，今年要力拚3席以上議員在縣議會成立黨團，鄉鎮市民代表除了續保現有席次連任外，也要以在台東市第2選區搶下3席、第3選區2席為目標。

劉櫂豪表示，今除了力拚現任的優秀公職同志們順利連任，也要在各鄉鎮拔擢更多年輕、有衝勁的黨員投入選舉；民進黨中央執政6年多來，亮眼成績讓國民有目共睹，更彰顯民主進步黨有能力，也願意在地方縣市擔起服務大眾的重任。

台東縣黨部執行長簡維國執行長表示，雖然台東縣是民進黨的艱困選區，但黨內同志們數10年來依舊無所畏懼，也數度成功爭取機會為廣大縣民效力；民進黨台東縣黨部期許黨內夥伴能一同延續這樣的傳統，讓縣民有機會得到更好的服務，也讓台東看見更好的民進黨。

台東縣議會30席議員，連續2屆僅有1席民進黨籍縣議員。（編輯：黃世雅）1110318