花蓮慢遊採箭筍 光復鄉太巴塱盛產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮光復地區進入箭筍盛產期，鄉公所與光豐農會合作舉辦「慢遊箭筍趣」食農遊等系列活動，今天在太巴塱祭祀廣場安排餐宴、還有採箭筍、烤箭筍、童玩製作等熱鬧滾滾。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，睽違2年的箭筍饗宴恢復舉辦，今天在光復鄉太巴塱祭祀廣場席開100多桌，端出箭筍、蕗蕎、藤心等原民食材的菜色，十分具有特色。

縣長徐榛蔚致詞表示，農業的推展不僅是生產者與消費者的參與，還要向下扎根，從教育的學習和反饋，推動箭筍農村體驗活動讓參與者體會務農的辛苦，也宣傳在地優質農產，更能傳承農業的永續發展精神與愛護土地的敬畏之心。

光復鄉長林清水及光豐農會總幹事張明發指出，農會已連續舉辦箭筍行銷活動30多年，全賴農民用心、努力發展箭筍農特產業，再加上各單位協助行銷，才能持續舉辦，希望鄉親能夠一起維護自然好環境，共同保護特有的產業。

此活動邀請全國各地民眾預約箭筍宴及採筍體驗，現場還有童玩、烤筍、部落農特產品販售、新式農機具展示等攤位；體驗採筍的民眾先乘坐農地蹦蹦車上山，再經由部落族人引導、解說後，民眾可在園區裡自由採集。

鄉公所說明，近年來，光復鄉太巴塱的阿美族人以現代化的經營管理方式栽培箭筍，不僅使品質大幅提升，也克服過去採筍不易的難題，太巴塱已成為著名的箭筍產地。

近期已是箭筍冒出頭可採收時節，無論是野生或是栽種的箭筍，都不需施用化學肥料，從發芽破土到採收，只有短短幾天，所以箭筍沒有病蟲害也沒有農藥殘留的疑慮。（編輯：黃世雅）1110320