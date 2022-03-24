遭指公家資源輔選黃珊珊 議會杯葛柯文哲報告

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北24日電）國民黨台北市議會黨團指北市勞動局長陳信瑜與工會茶會替副市長黃珊珊助選，市長柯文哲今天說，會要求政風處調查，藍綠不滿說法，杯葛施政報告，議長陳錦祥宣布散會。

台北市長柯文哲下午出席台北市議會第13屆第7次定期大會，並進行施政報告及備詢。

柯文哲施政報告前，各黨議員要求程序發言，國民黨多名議員要求針對陳信瑜日前與工會新春茶會提到替黃珊珊輔選字詞，應調查、道歉，並要求陳信瑜下台。

國民黨議員秦慧珠說，陳信瑜2月16日與工會茶會時提到支持黃珊珊字詞，違反行政中立，要求柯文哲道歉，根本是寄生市府，像台灣民眾黨先前在議會辦記者會也是寄生議會。王鴻薇表示，許多議員都收到有關陳信瑜檢舉函，陳信瑜在上班時段公然替黃珊珊輔選，質疑透過公家資源輔選，並把檢舉函錄音檔案提供給柯文哲，由北市府幕僚收下。

徐弘庭說，要求陳信瑜應停職、靜候調查，因陳信瑜是在上班時間及市府場域提到相關字詞，根本不恰當。

此外，台灣民眾黨北市議員林國成駁斥秦慧珠說法，並在議場內爭執。林國成說，民眾黨沒寄生議會，只是在議會開記者會，若以此標準，其他政黨也是寄生議會，但陳信瑜當天出席茶會話語確實不恰當，陳只是開玩笑。

國民黨議員不滿林國成說詞，雙方在議場發生口角。秦慧珠補充，陳信瑜當天出席茶會，其他民眾黨市議員參選人也在場。秦慧珠最後與國民黨議員起立並舉出「寄生市府、公私不分、行政不公、道歉下台」字版。

柯文哲答詢說，會調查是否行政不中立，且是今天才聽到內容，強調會由政風處調查。議長陳錦祥要求，3月30日前把相關調查資料送至市議會。過程中，因藍綠議員不滿柯文哲回應，施政報告延至約下午3時10分才開始。

柯文哲在第2次答詢時說，承諾會把陳信瑜案子送至政風處調查，但應該要了解前因後果。

至於陳信瑜接受媒體訪問時提到「東廠」，柯文哲表示，這部分不對，市議會監督市政府是天經地義，這部分道歉。

因柯文哲最後仍未表態，民進黨市議員李建昌發言說，陳信瑜行為確實不妥，尤其提到「東廠」，建議今天散會，表達議會抗議，藍綠議員鼓掌通過，陳錦祥最後宣布散會。（編輯：李亨山）1110324