藍綠新北議員登記初選截止 3選區4腳督競爭激烈

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）九合一選舉年底登場，藍綠兩黨新北市議員登記初選都在今天截止，其中第3、4、5選區連台灣民眾黨、時代力量都參戰，形成4腳督局面，老將新秀廝殺競爭激烈。

中國國民黨在新北13個選舉區中，有8個選區的提名與登記名額相同，被外界視為「侯家軍」的前市府副發言人戴湘儀、呂家愷，無須參加初選，第10選區提名1人，但無人登記。

國民黨市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，本著公開透明立場辦理選務，因現任議員優先提名，登記結果有第4選區、第9選區新人需初選；登記名額不足的選區，將評估在地性、年紀等適合條件，徵詢後徵召參選。

民主進步黨有多個選區出現登記人數超額狀況，市黨部主委何博文告訴中央社記者，登記初選結束後，接下來會有幾天的冷靜協調期，過程中如果有人願意退出，「也是可以的」。

何博文說，協調期後會將名單報到中央，換言之正式進入初選階段，將由中央在每一區挑選民調公司，預計從4月11日起至5月中旬左右，針對每區進行全民調，結果出爐就完成提名。

民進黨在第1選區提名額度2人，除現任議員鄭宇恩爭取連任，黨籍前立法委員呂孫綾捲土重來、淡江大學教授彭莉惠挑戰，增加黨內初選強度，外有民眾黨提名陳靜儀搶食票源，恐成最大變數。

國民黨在第1選舉區提名2人，但只有1人登記，現任議員鄭戴麗香則因健康因素，並未登記。

黃志雄表示，因為鄭戴麗香放棄連任的決定很臨時，但也有不少人表態願意接棒；今天確定鄭戴麗香未登記後，基本上，第1選區缺額會提名女性，依據其潛力、與地方的淵源、年輕人等條件，會協調徵召適當人選投入選戰。

記者詢問「是否有可能是空降的刺客？」黃志雄說，不排除任何可能性，依據以往經驗，選民對年輕人的印象好，也願意給年輕人機會，多些包容、認同與肯定，這些都會是評估的考量。

第3選區在下屆首次成獨立選區，國民黨提名與登記人數相同；民進黨提名額度4人，但有7人登記初選，其中現任議員陳文治在登記後，今天突宣布放棄連任，由他的子弟兵林秉宥在登記最後關頭接棒。

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台灣民眾黨在新北市共計提名10人，分別為第1選區陳靜儀、第2選區黃琦翔、第3選區陳世軒、第4選區陳俊霖、第5選區吳達偉、第8選區張昭隆、第9選區張凱鈞、第11選區彭立信、第12選區（平地原住民區）達佶祐‧卡造、第13選區（山地原住民區）林家豪。

至於時代力量新北市黨部目前提名3人，包括第3選區吳香君、第4選區王景弘、第5選區彭盛韶。（編輯：張銘坤）1110325