台中市議員陳世凱放棄連任 蔡其昌表示可惜

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）民進黨籍台中市議員陳世凱宣布不參選下屆市議員，交棒給辦公室主任曾威，立法院副院長蔡其昌今天表示，陳世凱曾擔任過他的辦公室主任，毅然決然裸退，相當可惜。

民進黨台中市議員黨內初選登記截止，陳世凱昨天傍晚拋出震撼彈，宣布不參選下屆議員，改由服務處執行長曾威接棒。他在臉書發文指出，傳遞政治力量應有良善的人才新陳代謝，並非家族世襲，他更應率先垂範，交棒給訓練完整、優秀努力的年輕人。

陳世凱是蔡其昌的子弟兵，曾任蔡其昌辦公室主任，蔡其昌今天出席東區東英里長林文仲服務處成立茶會時，接受媒體訪問說，他的辦公室培養了許多年輕政治工作者，陳世凱就是其中之一，擔任市議員期間，表現有目共睹，戰力足、頭腦清楚又認真，獲得大家肯定。不過政治就是一代接一代，一棒接一棒。

蔡其昌指出，曾威雖然年紀輕輕，但也是沙場老將，投入政治時間非常久，歷經地方及中央黨部歷練，相信也是非常適當、優秀的市議員人選。

蔡其昌指出，有能力有熱情的人不寂寞，陳世凱未來應該還是有機會，如果換一個跑道、先休息一下，未來黨或市民需要他的話，還是有機會。（編輯：郭諭儒）1110326