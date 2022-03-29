公車宣導影片現民眾黨議員參選人 北市府：下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北29日電）台北市議員簡舒培、游淑慧指出，市民搭公車時發現，車內市政宣導影片竟出現民眾黨某議員參選人畫面，認為行政不中立。北市公運處今天表示，將通知業者下架影片。

民進黨籍北市議員簡舒培在臉書（Facebook）貼文，有市民昨天搭公車，發現公車內的台北市政府公運處市政宣導影片，質疑幫民眾黨議員參選人打廣告，市民提供截圖。

簡舒培說，這麼行政不中立的事，北市府看不到嗎？其他政黨議員或參選人穿個人背心在捷運出口拜票，會被捷運工作人員以行政中立，要求不能太靠近出口，但民眾黨參選人卻出現在市政宣導影片，質疑是黨政不分。

國民黨籍北市議員游淑慧同樣接到民眾陳情，游淑慧指出，市民發現公車內市政宣導輪播影片竟是民眾黨議員參選人，連市民都認為太過離譜，市府內控機制出現問題。

從議員提供資料發現，公車市政宣導影片內出現的是民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰對此回應表示，這支影片是當初為推廣公車上下車刷卡政策，請當時任職於市府、有一定人氣的「學姐」黃瀞瑩拍攝，現在既然有行政不中立疑慮，會通知業者下架影片，之後若要製作政策宣導影片，會考慮找沒有政治色彩的素人、網紅，或以動畫片宣導。

黃瀞瑩在媒體群組回應指出，藍綠市議員從上週議會召開市政報告時，就一直質疑市府行政不中立，但無論是上下車宣導刷卡廣告等，都是自己在市府任職時，宣傳市政政策的成果，且從未出現選舉字樣。（編輯：李亨山）1110329