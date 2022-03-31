花蓮高工將招募智慧機械公費生 保障就學及就業

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）教育部產學連結育才平台媒合業者公會，捐贈國立花蓮高工市值新台幣數百萬元全新設備，也挹注資金協助於111學年度召募30名機電工程師公費生，畢業後有就業保障。

教育部產學連結育才平台中區執行辦公室（雲科大）29日於花蓮高工辦理智慧機械培育中心揭牌儀式及機電工程師公費生說明會。

花蓮高工職員今天告訴中央社記者，智慧機械培育中心由台灣工具機暨零組件工業同業公會挹注包括機械手臂、機電整合控制面板、車銑刀等多組新穎設備。

花蓮高工指出，111年學年度公費培育智慧機械人才計畫將由機械公會接手，預計招募機械、機電、電子、電機、製圖等5科共30名學生。

花蓮高工指出，目前已知將提供每月3000元生活補助，高中畢業後將由機械公會媒合合作廠商，可直接就業或大學半工半讀合作方式，相關招生方式，可至國立花蓮高工官網查詢。

花工實習處主任陳文帆說，這幾年推動產學合作，發現多因家中經濟有困難、需兼顧升學及就業的學生參與，這也是推動公費生計畫的原因，希望減輕學生就學壓力。（編輯：李亨山）1110331