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疫情53/300

基隆確診者遊集集竹山 11接觸者採檢陰性

2022/4/1 11:39（4/1 12:06 更新）
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基隆市通報47歲外籍女性確診個案3月28日至3月29日曾到集集火車站、明新書院、大鞍竹海風景區、軟鞍八卦茶園、國道南投服務區等處旅遊，南投縣政府已通知業者完成內部清潔消毒，環保局也完成外部環境清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月1日
基隆市通報47歲外籍女性確診個案3月28日至3月29日曾到集集火車站、明新書院、大鞍竹海風景區、軟鞍八卦茶園、國道南投服務區等處旅遊，南投縣政府已通知業者完成內部清潔消毒，環保局也完成外部環境清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月1日
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）基隆市通報47歲外籍女性確診個案3月28日至3月29日曾到集集火車站、明新書院、大鞍竹海風景區、軟鞍八卦茶園、國道南投服務區等處旅遊，匡列採檢11人都陰性，完成環境清消。

部分縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣政府衛生局今天發布新聞資料表示，基隆市47歲外籍女性確診個案（案23293）3月28日到29日至南投縣自由行，3月28日參觀集集火車站、明新書院，當天在竹山鎮某民宿吃晚餐住宿1夜，隔天3月29日與友人開車至大鞍竹海風景區散步，再至軟鞍八卦茶園踏青。

衛生局指出，一行人中午至國道南投服務區用餐後即離開南投，衛生局已完成疫情調查，竹山某民宿工作人員匡列3人，南投服務區匡列接觸者8人，共11人已完成PCR核酸檢測，採檢報告皆陰性。

衛生局表示，此個案足跡包含集集火車站、明新書院、大鞍竹海風景區、軟鞍八卦茶園、國道南投服務區，已通知業者完成內部環境清消，員工列自我健康管理，縣府環保局也完成外部環境清消。

衛生局表示，與確診者足跡重疊者，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒等不適，通報衛生局並就醫採檢；另外，清明連假將至，呼籲民眾採線上網路祭祖，降低祭祀場所人潮擁擠，避免去人多處所，參與宗教繞境期間請務必打滿3劑疫苗。（編輯：黃世雅）1110401

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