中市確診者足跡百貨業完成清消 恢復正常營業

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近日本土疫情案例增加，加上清明連續假期到來可能湧現逛街購物人潮，台中市政府呼籲各百貨、市場面對消費人潮積極落實防疫措施。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市多家百貨業因為有COVID-19確診者足跡，配合暫停營業進行內部清消，市府今天表示，已陸續接獲業者完成清消證明，並已備查完成，都可以在今天恢復正常營業。

台中市大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三SOGO等百貨及購物中心，因為有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，昨天都提早打烊進行內部清消。

今天是清明節連假首日，經發局表示，從昨天中午至今早，市府已陸續收到大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三SOGO完成清消證明，並已備查完成，都可於今天正常營業。

由於近日本土疫情案例增加，加上清明連續假期到來，可能湧現逛街購物人潮，經濟發展局在連假前一天即出動人員，分別走訪台中大遠百及內部餐廳、第二市場及向上市場關心市民購物與用餐空間防疫作為，呼籲各百貨、市場面對消費人潮，積極落實防疫措施。

經發局表示，現場視察台中大遠百入口處設有紅外線量測體溫、酒精進行手部消毒，門口人員也逐一檢查民眾是否有掃實聯制QR CODE，確實遵守防疫第一線措施，進入百貨則一律佩戴口罩，業者並且不間斷口頭提醒排隊民眾保持社交距離。

大遠百表示，防疫非常時期，公司全力配合市府政策，並以最嚴謹的態度，疫情期間每日啟動防疫機制，確保環境清潔強化時時消毒、提供顧客安心安全服務及強化人員自主管理為首要任務。（編輯：黃世雅）1110402