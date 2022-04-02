新竹縣增2確診 大潭電廠工程與台中婚宴延伸

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分別為大潭電廠工程宿舍群聚案延伸，是交通車司機的妻子，以及台中婚宴案延伸，因病住院3採陽性確診。

新竹縣政府發布新聞稿表示，今天新增2名確診者，其中案23917為60多歲女性，是大潭電廠工程新豐移工宿舍群聚案中確診者案22954交通車司機的妻子。

竹縣府衛生局於稿中說明，案23917已接種3劑疫苗，3月27日被匡列居家隔離，一採陰性，昨天咳嗽、流鼻水，居家快篩陽性，衛生局安排就醫二採PCR（核酸檢測）陽性確診，Ct值16.6。

竹縣衛生局指出，大潭電廠工程新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工52人確診（共住77人，52人確診，包含泰國籍49人、本國籍3人），非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共60人確診。

竹縣衛生局表示，另一例新增確診者案23875為60多歲女性，已接種2劑疫苗，3月3日因病入院，當時PCR為陰性，3月30日因案23409護理師確診而被匡列採檢，一採陽性，Ct值36.1，二採為陰性，無症狀。

竹縣衛生局將案23875一、二次採檢體送昆陽實驗室複驗後，結果Ct值32.7，中央流行疫情指揮中心專家指示進行三採，結果Ct值46.2，再複驗為41，昨天判定為陽性確診。

竹縣衛生局表示，這間醫院自3月30日起匡列護理師同樓層、上下樓層工作人員和病患等接觸者採檢80人，整棟醫院建築大規模消毒，依感染管制措施進行分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載。

衛生局指出，已針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，繼續擴大採檢166人，本案合計採檢246人，除案23875陽性，餘245人皆陰性，疫情持續掌握中。

衛生局表示，新竹縣3月27日至4月1日辦理社區PCR免費篩檢，累計採檢1143人，1142人為陰性，1人陽性（個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3月28日已轉報桃園市）。（編輯：李錫璋）1110402